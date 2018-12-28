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    Габулов станет президентом «Алании». Он будет работать бесплатно

    Бывший голкипер «Алании», ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов сообщил, что подал в отставку с должности министра физической культуры и спорта Северной Осетии.

    35-летний футболист станет президентом «Алании» («Спартака» из Владикавказа) и советником главы республики по развитию футбола Вячеслава Битарова.

    «Вчера я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания.

    В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда.

    Помимо этого, я стану советником главы РСО-Алания Вячеслава Зелимхановича Битарова по развитию футбола в нашей республике.

    Я никогда не скрывал, что моя мечта – возродить футбол в Северной Осетии. Знаю, что она совпадает с мечтой многих жителей нашей республики. Обязанность политика – служить народу. Я делал это честно, порядочно и открыто. Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести еще больше пользы», – написал Габулов на своем официальном сайте.

    • Габулов выступал за «Аланию» с 2001-го по 2003 год.
    • Вратарь провел за владикавказскую команду 43 матча (девять – на ноль) и пропустил 63 гола.

    Источник: Официальный сайт Владимира Габулова

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