Мане не реализовал пенальти в двух матчах Кубка Африки подряд

Футболист сборной Сенегала Садио Мане не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Кубка Африки против Уганды. Удар представителя «Ливерпуля» на 61 минуте отразил вратарь.
Мане исполнял 11-метровый удар и не забил и в последнем матче группового этапа против Кении. В той игре сенегальцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
- В прошлом сезоне АПЛ сенегалец стал лучшим бомбардиром (поделил звание с Мохамедом Салахом и Пьером-Эмериком Обамеянгом).
- Победитель матча Уганда – Сенегал в 1/4 финала сыграет с Бенином.