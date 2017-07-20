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    Мане не реализовал пенальти в двух матчах Кубка Африки подряд

    Футболист сборной Сенегала Садио Мане не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Кубка Африки против Уганды. Удар представителя «Ливерпуля» на 61 минуте отразил вратарь.

    Мане исполнял 11-метровый удар и не забил и в последнем матче группового этапа против Кении. В той игре сенегальцы разгромили соперника со счетом 3:0.

    • Мане – действующий победитель Лиги чемпионов.
    • В прошлом сезоне АПЛ сенегалец стал лучшим бомбардиром (поделил звание с Мохамедом Салахом и Пьером-Эмериком Обамеянгом).
    • Победитель матча Уганда – Сенегал в 1/4 финала сыграет с Бенином.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2019 23:50
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