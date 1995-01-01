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    Черчесов – о смене поколений в сборной России: «Я бы был самым счастливым человеком, если бы не было текучки»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как обновляется состав национальной команды.

    – На Евро сборная может быть совершенно другой?

    – Прошел год с чемпионата мира, а на последнем сборе было всего 10 человек из того состава. Причем весь процесс проходит естественно. Видим, что один не играет, второй закончил, третий не готов, а кто-то прибавил.

    – У вас большая текучка.

    – Я бы был самым счастливым человеком, если бы текучки не было.

    – У вас как будто было три разных сборных – на Кубке конфедераций, чемпионате мира и сейчас.

    – На Кубке конфедераций были одни защитники, потом случились травмы. Сейчас еще четыре игрока закончили карьеры в сборной.

    – Констатируйте, что у вас уже третья команда.

    – Может быть, через два месяца те, кто были на прошедшем чемпионате, будут в такой форме, что мне опять придется вызывать их. На сборы перед чемпионатом мира иногда вызывали игроков, которые на сегодня не готовы до конца, но потенциально они сильные. Сейчас проходят отборочные игры Евро, за два дня никого на новый уровень не выведешь, поэтому вызываем не потенциально сильного игрока, а того, кто готов. Конечно, с определенным опытом, качествами, уровнем, потому что не может быть, чтобы футболист перед сборной сыграл феноменальный матч – и тут же оказался в ней. Чемпионат мира нам подарили, а на чемпионат Европы нам надо выходить. Наша задача стратегически и тактически меняется.

    Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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