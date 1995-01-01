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    В сети появился мультфильм, посвященный неудачам Месси в сборной Аргентины

    Портал Bleacher Report опубликовал ролик в стиле игры Super Mario, в котором описываются неудачи нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

    В ночь на среду аргентинцы вылетели из Кубка Америки-2019, проиграв Бразилии со счетом 0:2.

    32-летний Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года, но не выиграл с ней ни одного трофея.

    Аргентинцы с Месси в составе трижды доходили до финалов крупных турниров (ЧМ-2014 и два Кубка Америки), но ни разу не победили.

    Источник: Официальный твиттер Bleacher Report

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +949

      Derzkiy1 56 минут назад

      Во всем виноват Игуаин )))

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      Рейтинг: +147

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Динар твое слово)))

      0
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      Рейтинг: +418

      KPCCSPB > Mister_Tomsk 1 час назад

      Ахаха, ща эта черножопая педовка тут устроит реки слез.

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      Рейтинг: +147

      Mister_Tomsk > KPCCSPB 21 минуту назад

      да он молчит уже давно, он же петушился, что всех порвет каратун, а каратун опять слезы льет) вот он и молчит)

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