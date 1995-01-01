В сети появился мультфильм, посвященный неудачам Месси в сборной Аргентины

Во всем виноват Игуаин )))
Портал Bleacher Report опубликовал ролик в стиле игры Super Mario, в котором описываются неудачи нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.
В ночь на среду аргентинцы вылетели из Кубка Америки-2019, проиграв Бразилии со счетом 0:2.
32-летний Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года, но не выиграл с ней ни одного трофея.
Аргентинцы с Месси в составе трижды доходили до финалов крупных турниров (ЧМ-2014 и два Кубка Америки), но ни разу не победили.
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— B/R Football (@brfootball) 3 июля 2019 г.