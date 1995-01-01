В сети появился мультфильм, посвященный неудачам Месси в сборной Аргентины

Портал Bleacher Report опубликовал ролик в стиле игры Super Mario, в котором описываются неудачи нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

В ночь на среду аргентинцы вылетели из Кубка Америки-2019, проиграв Бразилии со счетом 0:2.

32-летний Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года, но не выиграл с ней ни одного трофея.

Аргентинцы с Месси в составе трижды доходили до финалов крупных турниров (ЧМ-2014 и два Кубка Америки), но ни разу не победили.