Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиозаписи переговоров судьи с ассистентом во время матча с Бразилией 

Ассоциация футбола Аргентины запросила у КОНМЕБОЛ (Южноамериканская ассоциация футбола) аудиозаписи переговоров Родди Самбрано, главного судьи матча 1/2 финала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией (0:2), с видеоассистентом.

Аргентина недовольна работой эквадорской бригады арбитров в этой встрече и считает, что в ворота бразильской сборной нужно было назначить два пенальти.

Globo Esporte сообщил, что перед началом встречи у Самбрано были проблемы со связью, но перед началом матча их устранили. Помехи могли быть связаны с тем, что на игре присутствовал президент Бразилии Жаир Болсонару и его служба безопасности блокировала определенный тип сигналов.

КОНМЕБОЛ позже подтвердила Globo, что помехи действительно были, но перед началом игры их устранили.

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