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    Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиозаписи переговоров судьи с ассистентом во время матча с Бразилией 

    Ассоциация футбола Аргентины запросила у КОНМЕБОЛ (Южноамериканская ассоциация футбола) аудиозаписи переговоров Родди Самбрано, главного судьи матча 1/2 финала Кубка Америки между Аргентиной и Бразилией (0:2), с видеоассистентом.

    Аргентина недовольна работой эквадорской бригады арбитров в этой встрече и считает, что в ворота бразильской сборной нужно было назначить два пенальти.

    Globo Esporte сообщил, что перед началом встречи у Самбрано были проблемы со связью, но перед началом матча их устранили. Помехи могли быть связаны с тем, что на игре присутствовал президент Бразилии Жаир Болсонару и его служба безопасности блокировала определенный тип сигналов.

    КОНМЕБОЛ позже подтвердила Globo, что помехи действительно были, но перед началом игры их устранили.

    Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея

    Источник: TyC Sport

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