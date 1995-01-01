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    Тиаго Силва: «Месси – лучший футболист в истории»

    Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тиаго Силва в преддверии полуфинала Кубка Америки-2019 против Аргентины отозвался о форварде аргентинцев Лионеле Месси. Представитель парижского клуба считает нападающего лучшим.

    «Месси – лучший игрок в истории; лучший, из которых я видел. Выступать против него – это достижение. Против Лионеля всегда тяжело. Он всегда способен дать результат», – полагает Силва, чьи слова приводит France Football.

    • Встреча Бразилия – Аргентина состоится 3 июля в Белу-Оризонти.
    • Последняя официальная встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев (2016 год).
    • Последняя победа Аргентины в официальной игре против бразильцев датируется 2005 годом.

    Источник: France Football

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