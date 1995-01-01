Тиаго Силва: «Месси – лучший футболист в истории»

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тиаго Силва в преддверии полуфинала Кубка Америки-2019 против Аргентины отозвался о форварде аргентинцев Лионеле Месси. Представитель парижского клуба считает нападающего лучшим.

«Месси – лучший игрок в истории; лучший, из которых я видел. Выступать против него – это достижение. Против Лионеля всегда тяжело. Он всегда способен дать результат», – полагает Силва, чьи слова приводит France Football.