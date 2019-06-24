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    Коутиньо: «Я не знаю, буду ли дальше играть за «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал о потенциальном уходе из каталонского клуба.

    «У меня контракт с «Барселоной». У меня в планах добиться больших побед в этом клубе. Сейчас я в сборной Бразилии и сосредоточен на игре за флаг.

    Я пока не знаю, что будет дальше. Многие вещи, которые фигурируют в медиа – ложь. Но что касается моего дальнейшего пребывания, я не знаю, буду ли дальше играть за «Барселону»», – заявил Коутиньо.

    • «Барселона» подписала бразильца у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 142 миллионов евро.
    • Контракт рассчитан до 2023 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      BlackMurder 42 минуты назад

      Если они променяют тебя на петушка и нытика, то играть ты будешь в псж

      0
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      Рейтинг: +606

      Mr Abdullaev 1 час назад

      Надо надо топить, все получится.

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