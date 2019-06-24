Коутиньо: «Я не знаю, буду ли дальше играть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал о потенциальном уходе из каталонского клуба.

«У меня контракт с «Барселоной». У меня в планах добиться больших побед в этом клубе. Сейчас я в сборной Бразилии и сосредоточен на игре за флаг.

Я пока не знаю, что будет дальше. Многие вещи, которые фигурируют в медиа – ложь. Но что касается моего дальнейшего пребывания, я не знаю, буду ли дальше играть за «Барселону»», – заявил Коутиньо.