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    Футболистка сборной России – Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

    Защитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко с юмором прокомментировала запись экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в соцсети.

    Сегодня 32-летний футболист опубликовал в инстаграме пост о том, что ищет работу. В комментариях Коваленко ответила Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский (футбол)».

    Россиянин расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, в качестве компенсации он получил от «Спартака» 125 миллионов рублей.

    • Глушаков выступал за москвичей с 2013 года.
    • За все время он провел за клуб 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4103

      subbotaspartak 3 минуты назад

      А вы самогонку пьёте?
      А бесплатно даёте?
      Может меня возьмёте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3228

      ivan-football-fan 21 минуту назад

      Замануха)))
      За уклонение от уплаты алиментов ему там тёмную устроят))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      Бабушка Зильзиля 29 минут назад

      Буратино может их после игры погонят по душу))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3228

      ivan-football-fan > Бабушка Зильзиля 20 минут назад

      у этой буратины ПОСЛЕ ИГРЫ уже давно нос не стоит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1136

      Павел Буре 41 минуту назад

      А я бы пошел на месте Глухого, Ксения ничего, даже хорошенькая!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6693

      KLIM777 42 минуты назад

      ахахахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      .LEON 43 минуты назад

      там его еще не хватало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Sergil 53 минуты назад

      Он же только что оттуда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1478

      Леха из Твери 58 минут назад

      Это получается на повышение пойдет.

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