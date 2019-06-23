Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Торрес – о завершении карьеры: «Я больше не наслаждаюсь игрой, как раньше. Самое честное – уйти сейчас»

    Испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру.

    «Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждаюсь игрой, как раньше. Поэтому, думаю, самое честное – уйти сейчас. Я хочу оставить футбол с чистой совестью», – сказал 35-летний футболист.

    Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1627

      TOL47 1 час назад

      Наслаждайся отдыхом!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71893
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru