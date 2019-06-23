Торрес – о завершении карьеры: «Я больше не наслаждаюсь игрой, как раньше. Самое честное – уйти сейчас»

Испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру.

«Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждаюсь игрой, как раньше. Поэтому, думаю, самое честное – уйти сейчас. Я хочу оставить футбол с чистой совестью», – сказал 35-летний футболист.

В течение карьеры Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».

За сборную Испании форвард сыграл 110 матчей и забил 38 голов.

В его активе семь выигранных трофеев.

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