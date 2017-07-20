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    Сборная Камеруна задержала вылет на Кубок Африки. Игроков не устроили бонусные выплаты

    Сборная Камеруна должна была вылететь в Египет на Кубок Африки в четверг вечером. В пятницу днем пресс-секретарь команды сообщила, что вылет отложили из-за разногласий по премиям.

    «Львы все еще Яунде. Они не договорились со своими тренерами о размере премий», – сказала пресс-секретарь.

    Габриэль Нлога, представитель Министерства спорта Камеруна, сообщил, что каждому игроку выплатили бонус 34 635 долларов. По данным Reuters, футболисты требуют в два раза больше.

    Позже два источника, близкие к переговорам, сообщили, что игроки согласились вылететь из Камеруна после того, как министерство спорта пообещало выплатить бонус около 8,5 тысяч долларов за первую победу на турнире.

    Согласно последнему посту в твиттере Камеруна (опубликован днем в пятницу), команда готовится вылететь в Египет.

    • Кубок Африки пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте.
    • Камерун сыграет свой первый матч во вторник против Гвинеи-Бисау.

    Источник: Reuters

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