Сборная Камеруна задержала вылет на Кубок Африки. Игроков не устроили бонусные выплаты

Сборная Камеруна должна была вылететь в Египет на Кубок Африки в четверг вечером. В пятницу днем пресс-секретарь команды сообщила, что вылет отложили из-за разногласий по премиям.

«Львы все еще Яунде. Они не договорились со своими тренерами о размере премий», – сказала пресс-секретарь.

Габриэль Нлога, представитель Министерства спорта Камеруна, сообщил, что каждому игроку выплатили бонус 34 635 долларов. По данным Reuters, футболисты требуют в два раза больше.

Позже два источника, близкие к переговорам, сообщили, что игроки согласились вылететь из Камеруна после того, как министерство спорта пообещало выплатить бонус около 8,5 тысяч долларов за первую победу на турнире.

Согласно последнему посту в твиттере Камеруна (опубликован днем в пятницу), команда готовится вылететь в Египет.