Экс-форвард «Барселоны» и сборной Испании Альфонсо: «Я осуждаю идеологию Гвардиолы»

Экс-форвард «Реала», «Барселоны» и сборной Испании Альфонсо раскритиковал высказывания главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, пропагандирующего независимость Каталонии.

«Гвардиола – одно из мощнейших футбольных разочарований в моей жизни. Я осуждаю исключительно его заявления и идеологию. Мы вместе преодолевали сложное время как друзья, как партнеры, как команда, когда защищали цвета сборной Испании. А сейчас он делает заявлении против Испании. Я был в шоке, потому что горд тем, что я испанец, и я гордился, что выступал за сборную страны как футболист.

Учитывая все, через что мы прошли, что мы повидали вместе… Это немного огорчает. Я не говорю сейчас о Пепе как о человеке, тренере или игроке, который был большим профессионалом, а о его умонастроении», – заявил Альфонсо.

Альфонсо выступал за «Барселону» с 2000 по 2002-й.

В составе сборной Испании у него 38 матчей.

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