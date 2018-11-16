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    Гвардиола навестил в тюрьме заключенных, которые выступали за независимость Каталонии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил тюрьму в Каталонии.

    Специалист пообщался с активистами и бывшими лидерами региона, которые были арестованы за проведение референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года.

    Сам Гвардиола также голосовал за отделение Каталонии от Испании. В марте этого года тренера оштрафовали на 20 тысяч фунтов стерлингов за то, что он носил на одежде желтую ленту в поддержку политзаключенных.

    Недавно Гвардиола высказал опасения, что и сам может оказаться за решеткой за свои протесты после референдума о независимости, признанного незаконным.

    «Меня разочаровывает, что эти люди по-прежнему в тюрьме спустя год, и их обвиняют в том, чего они не делали.

    Если они все еще находятся там, я тоже могу оказаться рядом с ними. Есть люди, которые были незаконно заключены в тюрьму на срок более года. Они не политики, они просто высказали свое мнение. Вот почему я поддерживаю их лентой», – сказал Гвардиола.

    Источник: Daily Mail

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    16.11.2018 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +966

      Харченко 16 ноября 2018, 15:37

      А где санкции против сепаратиста?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:46

      Он бы Кокорина с Мамаевым навестил, безвинно томящихся в застенках нашего гнилого правосудия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 16 ноября 2018, 14:28

      Красавец !!! Всё хотят этот футбол от политики отделить,только хер получится !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 ноября 2018, 14:14

      Мужик!!! Только за это заслуживает уважения.

      4
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 16 ноября 2018, 13:26

      навестил Кокорина и Мамаева)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 16 ноября 2018, 13:14

      Мужчина

      2
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