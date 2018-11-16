Гвардиола навестил в тюрьме заключенных, которые выступали за независимость Каталонии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил тюрьму в Каталонии.

Специалист пообщался с активистами и бывшими лидерами региона, которые были арестованы за проведение референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года.

Сам Гвардиола также голосовал за отделение Каталонии от Испании. В марте этого года тренера оштрафовали на 20 тысяч фунтов стерлингов за то, что он носил на одежде желтую ленту в поддержку политзаключенных.

Недавно Гвардиола высказал опасения, что и сам может оказаться за решеткой за свои протесты после референдума о независимости, признанного незаконным.

«Меня разочаровывает, что эти люди по-прежнему в тюрьме спустя год, и их обвиняют в том, чего они не делали.

Если они все еще находятся там, я тоже могу оказаться рядом с ними. Есть люди, которые были незаконно заключены в тюрьму на срок более года. Они не политики, они просто высказали свое мнение. Вот почему я поддерживаю их лентой», – сказал Гвардиола.