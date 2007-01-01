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    Де Брюйне: «Бельгия постарается заранее забронировать себе место на Евро-2020»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от победы над Шотландией (3:0) в рамках отбора Евро-2020.

    «Этот матч был немного похож на игру с Казахстаном. Было понимание, что будет непросто пробить соперника. У нас хватило терпения, и мы заслуженно выиграли. Я пропускал до этого игры из-за травмы, поэтому рад сейчас внести свой вклад.

    Мы знали, что должны были делать. Хорошо иметь уже 12 очков. Мы вернемся в сентябре и попытаемся заранее забронировать место в финальной стадии», – заявил полузащитник.

    • Сборная Бельгии с 12 очками лидирует в группе I.
    • Шотландия с 6 очками делит с Казахстаном 3-4 места.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11006

      ВетеR 1 час назад

      Так и будет !
      Удачи бельгийцам !!!

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