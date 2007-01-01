Де Брюйне: «Бельгия постарается заранее забронировать себе место на Евро-2020»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от победы над Шотландией (3:0) в рамках отбора Евро-2020.

«Этот матч был немного похож на игру с Казахстаном. Было понимание, что будет непросто пробить соперника. У нас хватило терпения, и мы заслуженно выиграли. Я пропускал до этого игры из-за травмы, поэтому рад сейчас внести свой вклад.

Мы знали, что должны были делать. Хорошо иметь уже 12 очков. Мы вернемся в сентябре и попытаемся заранее забронировать место в финальной стадии», – заявил полузащитник.