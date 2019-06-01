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    Инсинье: «Мы показали, что играть на победу – в нашем ДНК»

    Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (2:1) в рамках отбора Евро-2020.

    «Мы сыграл не лучший матч, но мы боролись до конца и работали как команда. Мы показали, что играть на победу – в нашем ДНК. Футболка с 10 номером? Это большая ответственность. Я стараюсь работать на энтузиазме, чтобы все получалось хорошо.

    Боснийцы первыми открыли счет, но наша цель – побеждать. Мы выиграли отправляемся на летний перерыв с тремя очками и прекрасными ощущениями», – заявил форвард.

    • Теперь Италия занимает 1-е место с 12 очками в группе.
    • Босния и Герцеговина – на 5-м месте.

    Источник: Rai Sport

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