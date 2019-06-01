Инсинье: «Мы показали, что играть на победу – в нашем ДНК»

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (2:1) в рамках отбора Евро-2020.

«Мы сыграл не лучший матч, но мы боролись до конца и работали как команда. Мы показали, что играть на победу – в нашем ДНК. Футболка с 10 номером? Это большая ответственность. Я стараюсь работать на энтузиазме, чтобы все получалось хорошо.

Боснийцы первыми открыли счет, но наша цель – побеждать. Мы выиграли отправляемся на летний перерыв с тремя очками и прекрасными ощущениями», – заявил форвард.