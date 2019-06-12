Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комличенко – о непопадании в заявку сборной России: «Иллюзий не питал, понимал, что роль у меня не ключевая»

    Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал первый приезд на сборы национальной команды.

    – Николай, какие впечатления у вас от сборов?

    – Положительные впечатления. Познакомился с тренером. Большего и не ожидал. Все нормально.

    – Не расстроились, что не попали в заявку на матчи?

    – Я иллюзий не питал, я понимал, что роль у меня не ключевая. Главное, что тренер меня увидел вживую, как я выгляжу на тренировках.

    – На ваш взгляд, вы произвели нужное впечатление на тренерский штаб?

    – Я не знаю, со Станиславом Саламовичем не общался. На каждой тренировке выходил и отрабатывал на сто процентов. Показывал все, что умею.

    • В прошедшем сезоне у Комличенко 32 матча в чемпионате Чехии, 29 голов и семь результативных передач.
    • Российский форвард стал самым результативным игроком в истории турнира.
    • Комличенко не сыграл ни в матче против Сан-Марино, ни против Кипра.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2019 06:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 12 июня 2019, 14:32

      у усатого тут нет личного интереса по бабосам . надеялся после вчерашнего безобразия его вырпрут в шею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 12 июня 2019, 12:14

      а ты думал тебя будут везде в старт ставить за покорение чехии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 12 июня 2019, 11:00

      Ну ясное дело.Нападающие дядюшке Чёрту не интересны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      olmok 12 июня 2019, 08:41

      зато дзюба бревно вв всех играх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 июня 2019, 08:33

      Обкатать/посмотреть в бою молодежь в матче с Сан-Марино? Неее пусть старички покер сделают, это важнее!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11