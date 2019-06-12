Комличенко – о непопадании в заявку сборной России: «Иллюзий не питал, понимал, что роль у меня не ключевая»

Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал первый приезд на сборы национальной команды.

– Николай, какие впечатления у вас от сборов?

– Положительные впечатления. Познакомился с тренером. Большего и не ожидал. Все нормально.

– Не расстроились, что не попали в заявку на матчи?

– Я иллюзий не питал, я понимал, что роль у меня не ключевая. Главное, что тренер меня увидел вживую, как я выгляжу на тренировках.

– На ваш взгляд, вы произвели нужное впечатление на тренерский штаб?

– Я не знаю, со Станиславом Саламовичем не общался. На каждой тренировке выходил и отрабатывал на сто процентов. Показывал все, что умею.