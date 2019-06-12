Комличенко – о непопадании в заявку сборной России: «Иллюзий не питал, понимал, что роль у меня не ключевая»

у усатого тут нет личного интереса по бабосам . надеялся после вчерашнего безобразия его вырпрут в шею.
Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал первый приезд на сборы национальной команды.
– Николай, какие впечатления у вас от сборов?
– Положительные впечатления. Познакомился с тренером. Большего и не ожидал. Все нормально.
– Не расстроились, что не попали в заявку на матчи?
– Я иллюзий не питал, я понимал, что роль у меня не ключевая. Главное, что тренер меня увидел вживую, как я выгляжу на тренировках.
– На ваш взгляд, вы произвели нужное впечатление на тренерский штаб?
– Я не знаю, со Станиславом Саламовичем не общался. На каждой тренировке выходил и отрабатывал на сто процентов. Показывал все, что умею.
- В прошедшем сезоне у Комличенко 32 матча в чемпионате Чехии, 29 голов и семь результативных передач.
- Российский форвард стал самым результативным игроком в истории турнира.
- Комличенко не сыграл ни в матче против Сан-Марино, ни против Кипра.