Дзюба: «Футбол прекрасен тем, что невозможно все забить. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко.

Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит. Главное, что три очка, идем дальше.

Поддержка трибун и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась.

Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно все забить. Держали народ в напряжении

Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.

После матча предыдущего тура квалификации Сеск Фабрегас написал Головину в инстаграме: «Девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…»

Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной