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    Головин: «С Кипром было очень много моментов, должны были еще в первом тайме закончить игру»

    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

    «Мне кажется, что в плане игры было видно, что мы были сильнее и выглядели командой намного лучше. Я думаю, дело тут просто в реализации — не забили. А чисто на поле мы были сильнее, как я вижу. Понятно, что Черчесов доволен тем, что у нас три очка. Но недоволен тем, что не забили.

    Было очень много моментов, должны были еще в первом тайме закончить игру. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу [на комментарий в инстаграме] голом, но главное — это три очка», – сказал Головин.

    • Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.
    • После матча предыдущего тура квалификации Сеск Фабрегас написал Головину в инстаграме: «Девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…»

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: «Матч ТВ»

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