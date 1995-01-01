Черчесов: «Когда у ворот соперника столько моментов, их нужно реализовывать, чтобы вопросов не задавали» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

«Есть вещи, которые мы делали правильно и забили пару мячей. Не знаю уж, был ли там офсайд. Другое дело, когда у ворот соперника столько моментов, их нужно реализовывать, чтобы вопросов о счете вы не задавали. В этих матчах нам нужно было брать 6 очков — мы их и взяли.

Хочу поблагодарить всех за сезон — он получился длинным, все проявили себя профессионалами, с самого начала сборов не было ни одного слова об усталости», – сказал Черчесов.

Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.

Кипр с 3 очками идет пятым.

Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной