Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Черчесов: «Когда у ворот соперника столько моментов, их нужно реализовывать, чтобы вопросов не задавали» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

    «Есть вещи, которые мы делали правильно и забили пару мячей. Не знаю уж, был ли там офсайд. Другое дело, когда у ворот соперника столько моментов, их нужно реализовывать, чтобы вопросов о счете вы не задавали. В этих матчах нам нужно было брать 6 очков — мы их и взяли.

    Хочу поблагодарить всех за сезон — он получился длинным, все проявили себя профессионалами, с самого начала сборов не было ни одного слова об усталости», – сказал Черчесов.

    • Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.
    • Кипр с 3 очками идет пятым.

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +533

      ZAITZEFF2011 24 минуты назад

      К тебе уже давно нет вопросов. Только разочарование.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru