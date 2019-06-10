Фаната, выбежавшего на матче Россия – Сан-Марино, взяли под стражу на 15 суток

36-летнего представителя Сурского края признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Он выбежал во время матча отбора Евро-2020 Россия – Сан-Марино.

Пензенца наказали 15 днями административного ареста.

Кроме того, в течение двух лет ему запрещено посещать любые спортивные мероприятия.