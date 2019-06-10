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    Фаната, выбежавшего на матче Россия – Сан-Марино, взяли под стражу на 15 суток

    36-летнего представителя Сурского края признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

    Он выбежал во время матча отбора Евро-2020 РоссияСан-Марино.

    Пензенца наказали 15 днями административного ареста.

    Кроме того, в течение двух лет ему запрещено посещать любые спортивные мероприятия.

    • Сборная России с рекордным счетом обыграла Сан-Марино (9:0).
    • Команда Станислава Черчесова вышла на второе место в отборочной группе I.

    Источник: «ПензаИнформ»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +658

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      15 суток... "2 года усиленного режима с конфискацией, родственников на поселение , без права переписки. А стюартам , которые вначале допустили это , а потом поймали-пожизненное гос обеспечение

      0
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      Рейтинг: +9684

      Garrincha58 1 час назад

      девушка выбежавшая на поле во время финала ЛЧ стала героем инстаграмма и ей вроде УЕФА приз вручили а нашего на 15 суток а те кто действительно нарушает закон тех даже и не находят

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      Рейтинг: +3720

      Спартач80 > Garrincha58 43 минуты назад

      Приз в виде штрафа?...Ты может хоть в теме будешь,прежде чем писать хрень?...

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