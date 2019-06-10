Фаната, выбежавшего на матче Россия – Сан-Марино, взяли под стражу на 15 суток

15 суток... "2 года усиленного режима с конфискацией, родственников на поселение , без права переписки. А стюартам , которые вначале допустили это , а потом поймали-пожизненное гос обеспечение
36-летнего представителя Сурского края признали виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Он выбежал во время матча отбора Евро-2020 Россия – Сан-Марино.
Пензенца наказали 15 днями административного ареста.
Кроме того, в течение двух лет ему запрещено посещать любые спортивные мероприятия.
- Сборная России с рекордным счетом обыграла Сан-Марино (9:0).
- Команда Станислава Черчесова вышла на второе место в отборочной группе I.