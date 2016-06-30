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    Ди Мария: «Мы всегда с Неймаром обсуждаем Месси»

    Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что часто обсуждает с Неймаром Лионеля Месси.

    «Я получаю удовольствие, играя с Месси и мне нравится наблюдать за ним на тренировках. То, что он делает – нечто уникальное и самобытное. Невозможно объяснить.

    С Неймаром в «ПСЖ» мы много говорим о Месси. Неймар рассказал мне, что у них есть чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются. Мы всегда говорим о нем», – заявил Ди Мария.

    • В прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.
    • «Барселона» выиграла чемпионат Испании.
    • Неймар вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахаха, Мессиха оценила, принцессы любят - когда их хвалят)

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