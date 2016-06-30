Ди Мария: «Мы всегда с Неймаром обсуждаем Месси»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что часто обсуждает с Неймаром Лионеля Месси.

«Я получаю удовольствие, играя с Месси и мне нравится наблюдать за ним на тренировках. То, что он делает – нечто уникальное и самобытное. Невозможно объяснить.

С Неймаром в «ПСЖ» мы много говорим о Месси. Неймар рассказал мне, что у них есть чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются. Мы всегда говорим о нем», – заявил Ди Мария.