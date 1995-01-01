Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Рамос: «Отдал Морате право пробить пенальти, потому что нападающим нужны голы»

    Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос объяснил, почему после реализованного пенальти в ворота Швеции в рамках отбора Евро-2020, вторую попытку отдал форварду «Атлетико» Альваро Морате.

    «Я отдал Морате возможность пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш нападающий вновь почувствовал неповторимые эмоции от забитого мяча. Мы работаем как команда, и не имеет значения, кто забивает», – объяснил Серхио Рамос.

    • Испания обыграла Швецию со счетом 3:0.
    • Теперь у испанцев 12 очков, и они лидируют в группе F.
    • У Швеции – семь баллов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru