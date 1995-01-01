Рамос: «Отдал Морате право пробить пенальти, потому что нападающим нужны голы»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос объяснил, почему после реализованного пенальти в ворота Швеции в рамках отбора Евро-2020, вторую попытку отдал форварду «Атлетико» Альваро Морате.
«Я отдал Морате возможность пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш нападающий вновь почувствовал неповторимые эмоции от забитого мяча. Мы работаем как команда, и не имеет значения, кто забивает», – объяснил Серхио Рамос.
- Испания обыграла Швецию со счетом 3:0.
- Теперь у испанцев 12 очков, и они лидируют в группе F.
- У Швеции – семь баллов.