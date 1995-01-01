Смолов: «В матче с Кипром просто не будет. Но мы сделаем все, чтобы порадовать людей»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча к Евро-2020 против Кипра. Игра пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 11 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В предыдущей встрече россияне обыграли со счетом 9:0 Сан-Марино.

– Россия в матче с Сан-Марино установила рекорд – самая крупная победа в истории. Вы реально вышли с целью наколотишь как можно больше?

– На самом деле такой задачи не было. Но была установка от тренерского штаба: этот матч – ваша проверка на профессионализм. В чем заключается этот профессионализм – с первой до последней минуты выкладываешься на все сто. Вне зависимости от того, кто твой соперник.

– Парню на воротах Сан-Марино завалили инстаграм сообщениями добрые русские болельщики. Мол, не расстраивайся. Жаль его?

– Объективно жалко всю сборную Сан-Марино. В хорошем смысле! Парни старались, но… С другой стороны, они ведь к этому привыкли, это тоже надо понимать. При всем к ним уважении, ребята явно выходят на поле без особых иллюзий – хотя и с правильным настроем. Думаю, мы отнеслись к сопернику с должным уважением.

– Впереди у сборной – Кипр. Объясните чайникам, чем игра будет отличаться от матча с Сан-Марино?

– Думаю, не очень верно ставить вопрос именно так! Кипр качественно на другом уровне. Нам точно будет непросто. Да, вроде бы небольшой остров, сборная звезд с неба не хватает. Но, например, кипрские клубы в еврокубках не так уж и просты – «Спартак» и «Зенит» вам подтвердят. У нас не так много времени на восстановление, надо быстро переключиться. Потому что такие матчи, как с Сан-Марино, не то что расхолаживают, просто на них настраиваешься другим образом. Что ж, будем слушать тренера. Он нам подскажет, как все сделать. Хочется, чтобы болельщики не относились к игре с Кипром как к заранее гарантированному победному зрелищу. Будет тяжелая работа. Но мы со своей стороны сделаем все, чтобы порадовать людей. Уверен, что в Нижнем Новгороде болельщики придут на стадион и поддержат нас, а их энергия нам передастся и поможет!