В УПЛ вышел клуб из села, обыграв в переходных матчах одесский «Черноморец»

В следующем сезоне УПЛ сыграет дебютант турнира. В стыковых матчах за место в соревновании представитель Первой лиги «Колос» (Ковалевка) переиграла одесский «Черноморец» (0:0, 2:0).

Ковалевка находится в 80 километрах от Киева. Население – примерно 1600 человек. Из другого переходного матча победителем вышли «Карпаты», обыгравшие «Волынь». Команда из Львова сохранила место в УПЛ.