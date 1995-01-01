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    В УПЛ вышел клуб из села, обыграв в переходных матчах одесский «Черноморец»

    В следующем сезоне УПЛ сыграет дебютант турнира. В стыковых матчах за место в соревновании представитель Первой лиги «Колос» (Ковалевка) переиграла одесский «Черноморец» (0:0, 2:0).

    Ковалевка находится в 80 километрах от Киева. Население – примерно 1600 человек. Из другого переходного матча победителем вышли «Карпаты», обыгравшие «Волынь». Команда из Львова сохранила место в УПЛ.

    • «Колос» основан в 2012 году.
    • Вместимость домашнего стадиона – 1850 человек.
    • Суммарная стоимость футболистов «Колоса» – 4,55 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +45

      Mr.R.D 34 минуты назад

      Воля к победе была сильней

      0
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      Рейтинг: +383

      Файдаэн 42 минуты назад

      Тосно #2.

      1
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      Рейтинг: +1388

      VSt 44 минуты назад

      Это весело и здорово - «Колос» из Ковалевки.
      Буду болеть за село в следующем сезоне.
      Какой-то олигарх финансирует. Или доярки скидываются на поддержку футболистов.

      0
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      Рейтинг: +1144

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      "Крокодилы, бегемоты и зеленский попугай"

      0
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      Рейтинг: +1449

      absent32 1 час назад

      на стадионе оборудованы 1600 кресел для всего населения села и 250 стойл для местных бурёночек. бурная поддержка в УПЛ обеспечена...

      0
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      Рейтинг: +224

      Вальдемар IV 1 час назад

      из деревни типа хоффенхайм

      0
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      Рейтинг: +640

      латунный сепаратист > Вальдемар IV 44 минуты назад

      петя ты опять тут .это твой клуб вышел да

      0
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      Рейтинг: +13015

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как же они сербов то 5 : 0 обули при таких колхозных ресурсах?

      0
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      Рейтинг: +3508

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Работают потому что, а не занимаются ерундой типа нашего Сказочного.

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