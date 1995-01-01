В УПЛ вышел клуб из села, обыграв в переходных матчах одесский «Черноморец»

Воля к победе была сильней
В следующем сезоне УПЛ сыграет дебютант турнира. В стыковых матчах за место в соревновании представитель Первой лиги «Колос» (Ковалевка) переиграла одесский «Черноморец» (0:0, 2:0).
Ковалевка находится в 80 километрах от Киева. Население – примерно 1600 человек. Из другого переходного матча победителем вышли «Карпаты», обыгравшие «Волынь». Команда из Львова сохранила место в УПЛ.
- «Колос» основан в 2012 году.
- Вместимость домашнего стадиона – 1850 человек.
- Суммарная стоимость футболистов «Колоса» – 4,55 миллиона евро.