Гилерме, Семенов, Оздоев – в старте сборной России на матч с Сан-Марино

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура отбора Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин, Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Мордовия Арена» (Саранск), которая начнется в 19:00 по Москве.

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