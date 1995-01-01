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    Гилерме, Семенов, Оздоев – в старте сборной России на матч с Сан-Марино

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура отбора Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

    Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин, Дзюба.

    Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Мордовия Арена» (Саранск), которая начнется в 19:00 по Москве.

    Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

    Источник: Твиттер сборной России

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