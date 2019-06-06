Россия – Сан-Марино: россияне – третьи в Европе по статистике матчей против государств-«карликов»

«Говном пахнет», - заметил юный болельщик сборной России, вдохнув атмосферу предстоящего матча . Когда-нить футбол у нас не через ....опу будет
В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура отбора Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Обратим внимание на статистику россиян в играх против европейских «карликов» (Сан-Марино, Люксембург, Лихтенштейн, Андорра, Мальта).
Всего сборная России провела 20 таких встреч, не потеряв очки ни в одной из них; разница мячей – 72:6. Это третий результат среди всех европейских сборных. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Саранске.
- Россияне в своей отборочной группе идут вторыми.
- Сан-Марино оба своих матча проиграла, не забив голов.
- Евро-2020 пройдет в 12 городах континента.
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