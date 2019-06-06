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    Россия – Сан-Марино: россияне – третьи в Европе по статистике матчей против государств-«карликов»

    В 19:00 по Москве начнется матч третьего тура отбора Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Обратим внимание на статистику россиян в играх против европейских «карликов» (Сан-Марино, Люксембург, Лихтенштейн, Андорра, Мальта).

    Всего сборная России провела 20 таких встреч, не потеряв очки ни в одной из них; разница мячей – 72:6. Это третий результат среди всех европейских сборных. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Саранске.

    • Россияне в своей отборочной группе идут вторыми.
    • Сан-Марино оба своих матча проиграла, не забив голов.
    • Евро-2020 пройдет в 12 городах континента.

    Сан-Марино − самая слабая сборная Европы. Мы поговорили с ее игроками и тренерами

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1670

      Рубинище 2 минуты назад

      «Говном пахнет», - заметил юный болельщик сборной России, вдохнув атмосферу предстоящего матча . Когда-нить футбол у нас не через ....опу будет

      0
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      Рейтинг: +4930

      prezent2017 3 минуты назад

      Выпустит лысый цвет суперклупов ФНЛ, и обкакаться могут.

      0
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      Рейтинг: +949

      olic29ivica 15 минут назад

      Лично я помню играли в середине 2000 с Лихтенштейном были с ним одной гиуппе!! 2-1 выиграли у них Бургмайер забил даже помню фамилию! че за лажа

      1
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      Рейтинг: +4930

      prezent2017 > olic29ivica 1 минуту назад

      Я тоже помню, что играли. Наверно кому-то Англию нужно было вперед пропустить.

      0
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      Рейтинг: +195

      Ашет Арбузян 20 минут назад

      а где стата игр с Лихтенштейном ?

      0
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      Рейтинг: +108

      GSmall 40 минут назад

      А забили та меньше всего.Это тоже надо учитывать

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      Рейтинг: +635

      Тони Монтана Б > GSmall 32 минуты назад

      Ну у нас и игр то меньше всех.

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      Рейтинг: +342

      Boeung777 1 час назад

      Вот не люблю я, когда выбрасывают такое количество статистики о полном превосходстве. Не к добру это.

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      Рейтинг: +3942

      Агасфер 1 час назад

      Наш футбол душою молод-
      не боится их уже,
      вон на поле Федя Смолов
      на переднем рубеже.

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