Черчесов: «Кто из новичков сможет сыграть с Сан-Марино? Чтобы сыграть за сборную даже секунду, нужно заслужить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

– Стоит ли задача решать вопросы с разницей мячей в матче с Сан-Марино?

– Я понимаю ваши вопросы и ваши ожидания от завтрашней встречи. Мы по-другому подходим к любой игре, потому что заранее ничего невозможно сказать. Если я вам сейчас буду говорить, что Сан-Марино – одна из топ-сборных, вы будете думать по-своему.

Мы знаем, с кем мы играем, как мы будем играть. Любой матч нужно играть правильно и хорошо. Отсюда будет результат. И какой он будет, покажет только матч. И С «Чертаново» мы хотели забить по максимуму, и завтра будет такая возможность, и с Казахстаном мы хотели забивать. Чтобы выиграть, нужно забивать мячи. Вот и все.

– Много игроков у вас есть. Есть понимание, кто уже не попадет в заявку?

– У нас регламент, он не меняется – 23 футболиста в заявке. Мы оцениваем состояние, каждый конкретный матч, плюс берем в расчет вторую игру с Кипром. У нас будут игроки, которые, во-первых, готовы чисто физически, и, во-вторых, подходят нам по технико-тактическим характеристикам. У нас всегда два-три игрока не попадало в заявку, это нормальный, рабочий процесс, каждый футболист его понимает.

– Артем Дзюба имеет шанс догнать Аршавина и Карпина по голам за сборную.

– Спасибо, что подсказали кое-какую статистику по Дзюбе. Это поможет правильно оценивать моего футболиста. Если он будет неправильно действовать, будем предпринимать меры.

– Так как соперник очень низко в мировом рейтинге ФИФА, будет ли ротация?

– У нас нет основных игроков, и основных вратарей. У нас есть стартовый состав, который выйдет на эту игру и будет выполнять задачи, которые будут перед ними стоять.

– Много новичков. Кто-то из них сможет сыграть с Сан-Марино?

– Еще раз повторяю: мы готовимся к конкретной игре, и никаких шапкозакидательских настроений у нас нет. Чтобы играть в сборной, нужно заслужить. Даже секунду играть за сборную!