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    «Манчестер Сити» предложил Канселу пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов

    «Манчестер Сити» заинтересован в подписании правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

    Как сообщил в своем твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, английский клуб сделал предложение о пятилетнем контракте португальцу (до июня 2024 года) с зарплатой 5 миллионов евро в год.

    В борьбе за 25-летнего игрока «Сити» обошел «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Канселу провел за туринцев 34 матча, забил один гол и сделал восемь результативных передач.
    • Соглашение защитника с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

    Record: Канселу может перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 60 миллионов

    Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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