«Манчестер Сити» предложил Канселу пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

Как сообщил в своем твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, английский клуб сделал предложение о пятилетнем контракте португальцу (до июня 2024 года) с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В борьбе за 25-летнего игрока «Сити» обошел «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Канселу провел за туринцев 34 матча, забил один гол и сделал восемь результативных передач.

Соглашение защитника с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Record: Канселу может перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 60 миллионов