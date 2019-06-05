Умер экс-президент УЕФА Юханссон

Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.

Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.

При нем был переименован и реформирован Кубок чемпионов в Лигу чемпионов.

В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы, а годом ранее участвовал в выборах в президенты ФИФА, но уступил Зеппу Блаттеру.

В честь Юханссона назван трофей Юношеской Лиги УЕФА.