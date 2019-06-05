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    Умер экс-президент УЕФА Юханссон

    Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.

    Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.

    При нем был переименован и реформирован Кубок чемпионов в Лигу чемпионов.

    В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы, а годом ранее участвовал в выборах в президенты ФИФА, но уступил Зеппу Блаттеру.

    В честь Юханссона назван трофей Юношеской Лиги УЕФА.

    Источник: Официальный сайт Шведского Футбольного Союза

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    05.06.2019 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 июня 2019, 16:45

      Как жаль,что не дожил до 90 летнего возраста...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 июня 2019, 11:26

      Хороший мужик был, адекватный.. Без таких загонов как у платини

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