Фернандес – о матчах с Сан-Марино и Кипром: «Нет никаких опасений. Мы с уважением относимся к сопернику»

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что команда уважает своих ближайших соперников по отбору к Евро-2018.

В субботу, 8 июня, россияне в Саранске сыграют против Сан-Марино, а во вторник, 11 числа, в Нижнем Новгороде встретятся с Кипром.

«Всегда приятно и здорово играть, какая бы команда ни была. Мы с уважением относимся к сопернику и довольны тем, что получилось. Интересно ли мне посетить Саранск и Нижний Новгород? Я там уже играл и знаю эти города. Всегда здорово менять места проведения матчей сборной, но, честно говоря, мы не так много чего видим за пределами отеля.

Новички произвели хорошее впечатление. Они завоевали своe место и являются хорошими игроками. Всe заслуженно. В преддверии матчей у нас нет никаких опасений, только уважение к соперникам. Мы готовы сыграть со всеми, кто в нашей группе. Как отдыхаю после тренировок? Общаюсь с семьeй, сплю, смотрю кино и сериалы», – сказал Фернандес.

После двух туров Россия набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы I.