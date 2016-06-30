Хамес: «Слухи об уходе из «Реала»? Я спокоен и готовлюсь к матчам за сборную»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прокомментировал информацию о возможном уходе из испанского клуба.

Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в аренде в «Баварии».

У мюнхенского клуба есть опция выкупа футболиста за 42 миллиона евро, но ожидается, что «Бавария» не будет покупать футболиста.

«Реал» также не собирается удерживать Хамеса в составе.

«Слухи об уходе из «Реала» Сейчас я в режиме сборной и спокоен. Мои мысли связаны только со сборной Колумбии, а потом посмотрим».