Хамес: «Слухи об уходе из «Реала»? Я спокоен и готовлюсь к матчам за сборную»

Может Зидан даст ему второй шанс!?
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прокомментировал информацию о возможном уходе из испанского клуба.
Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в аренде в «Баварии».
У мюнхенского клуба есть опция выкупа футболиста за 42 миллиона евро, но ожидается, что «Бавария» не будет покупать футболиста.
«Реал» также не собирается удерживать Хамеса в составе.
«Слухи об уходе из «Реала» Сейчас я в режиме сборной и спокоен. Мои мысли связаны только со сборной Колумбии, а потом посмотрим».
- В прошлом сезоне колумбиец сыграл за «Баварию» 28 игр, в которых забил семь голов и оформил шесть ассистов.
- Договор Хамеса с «Реалом» рассчитан до июня-2021.