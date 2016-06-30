Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Хамес: «Слухи об уходе из «Реала»? Я спокоен и готовлюсь к матчам за сборную»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прокомментировал информацию о возможном уходе из испанского клуба.

    Последние два сезона 27-летний колумбиец провел в аренде в «Баварии».

    У мюнхенского клуба есть опция выкупа футболиста за 42 миллиона евро, но ожидается, что «Бавария» не будет покупать футболиста.

    «Реал» также не собирается удерживать Хамеса в составе.

    «Слухи об уходе из «Реала» Сейчас я в режиме сборной и спокоен. Мои мысли связаны только со сборной Колумбии, а потом посмотрим».

    • В прошлом сезоне колумбиец сыграл за «Баварию» 28 игр, в которых забил семь голов и оформил шесть ассистов.
    • Договор Хамеса с «Реалом» рассчитан до июня-2021.

    Источник: Marca Claro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +375

      OBOLEV 2 часа назад

      Может Зидан даст ему второй шанс!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      Derzkiy1 3 часа назад

      Не вот плохой игрок же, мало футболистов могу назвать у которых каждый гол практически в любом хит параде будет в первых местах ! Штрафные бить умеет пасс хороший и старается на поле !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77121
    #4
    zigbert
    71315
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru