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    Федерация футбола Бразилии отсрочила время дачи показаний Неймара по обвинению в изнасиловании

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар на следующей неделе приедет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании.

    В понедельник, 3 мая, полиция прибыла в расположение сборной Бразилии для передачи повестки Неймару.

    Футболиста подозревают в изнасиловании. Вскоре форвард записал видеообращение, в котором показал, что предполагаемая жертва сама присылала интимные фото Неймару.

    По местным законам, передача, распространение, продажа, публикация изображений и/или видео любого сексуального характера без согласия жертвы в Бразилии считается преступлением. Наказанием за это является тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет.

    Правоохранительные органы в течение 45 минут ждали, когда бразилец подпишет документ о том, что тот обязуется дать показания в участке в пятницу. Бразильская федерация футбола сделала запрос на отсрочку сдачи показаний из-за подготовки к Кубку Америки. Полиция ответила согласием, но окончательный день сдачи показаний еще не определен.

    • Девушка, не раскрывающая свою личность, написала заявление на Неймара в полицию в Сан-Паулу.
    • Она утверждает, что форвард изнасиловал ее в отеле в Париже 15 мая примерно в 20:20 по местному времени.
    • По словам бразильского футболиста, девушка заинтересована в вымогательстве.

    Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию

    Источник: Globo Esporte

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