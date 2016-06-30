Федерация футбола Бразилии отсрочила время дачи показаний Неймара по обвинению в изнасиловании

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар на следующей неделе приедет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании.

В понедельник, 3 мая, полиция прибыла в расположение сборной Бразилии для передачи повестки Неймару.

Футболиста подозревают в изнасиловании. Вскоре форвард записал видеообращение, в котором показал, что предполагаемая жертва сама присылала интимные фото Неймару.

По местным законам, передача, распространение, продажа, публикация изображений и/или видео любого сексуального характера без согласия жертвы в Бразилии считается преступлением. Наказанием за это является тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет.

Правоохранительные органы в течение 45 минут ждали, когда бразилец подпишет документ о том, что тот обязуется дать показания в участке в пятницу. Бразильская федерация футбола сделала запрос на отсрочку сдачи показаний из-за подготовки к Кубку Америки. Полиция ответила согласием, но окончательный день сдачи показаний еще не определен.

Девушка, не раскрывающая свою личность, написала заявление на Неймара в полицию в Сан-Паулу.

Она утверждает, что форвард изнасиловал ее в отеле в Париже 15 мая примерно в 20:20 по местному времени.

По словам бразильского футболиста, девушка заинтересована в вымогательстве.

Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию