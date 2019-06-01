UOL Esporte: Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию

Скоро выйдет расширенная версия этой порнушки, как было недавно у Криштиану Роналду. Там тоже почти сразу было ясно кто кого на самом деле поимел. После предварительных ласк.
Нападающий «ПСЖ» Неймар обвиняется в сексуальном насилии, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, 31 мая в полицию обратилась девушка, чье имя не называется, и написала заявление на игрока.
Инцидент с изнасилованием якобы произошел 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe.
Согласно показаниям девушки, с Неймаром они познакомились в инстаграме, после чего бразилец передал ей необходимые документы и средства для путешествия во французскую столицу.
По словам жертвы, в номер отеля футболист пришел пьяным и после обоюдных ласк насильно, без ее согласия, совершил половой акт.
В окружении Неймара уже заявили, что форвард не будет комментировать эту информацию.
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