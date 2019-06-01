UOL Esporte: Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию

Нападающий «ПСЖ» Неймар обвиняется в сексуальном насилии, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 31 мая в полицию обратилась девушка, чье имя не называется, и написала заявление на игрока.

Инцидент с изнасилованием якобы произошел 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe.

Согласно показаниям девушки, с Неймаром они познакомились в инстаграме, после чего бразилец передал ей необходимые документы и средства для путешествия во французскую столицу.

По словам жертвы, в номер отеля футболист пришел пьяным и после обоюдных ласк насильно, без ее согласия, совершил половой акт.

В окружении Неймара уже заявили, что форвард не будет комментировать эту информацию.