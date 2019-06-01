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    UOL Esporte: Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию

    Нападающий «ПСЖ» Неймар обвиняется в сексуальном насилии, сообщает UOL Esporte.

    По информации источника, 31 мая в полицию обратилась девушка, чье имя не называется, и написала заявление на игрока.

    Инцидент с изнасилованием якобы произошел 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe.

    Согласно показаниям девушки, с Неймаром они познакомились в инстаграме, после чего бразилец передал ей необходимые документы и средства для путешествия во французскую столицу.

    По словам жертвы, в номер отеля футболист пришел пьяным и после обоюдных ласк насильно, без ее согласия, совершил половой акт.

    В окружении Неймара уже заявили, что форвард не будет комментировать эту информацию.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6034

      Вомбат 2 часа назад

      Скоро выйдет расширенная версия этой порнушки, как было недавно у Криштиану Роналду. Там тоже почти сразу было ясно кто кого на самом деле поимел. После предварительных ласк.

      0
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      Рейтинг: +6036

      KLIM777 2 часа назад

      ахахахахаха прилетела, пришла к нему в номер и не дала согласие ахахахахаха телочку дырявую нужно насиловать всем вместе в центре парижа

      1
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      Рейтинг: +2447

      arzamas 3 часа назад

      Вот такие они знакомства в интернете.
      Пригласил Неймар интернет-красавицу, а она в живую оказалась не айс. Ясен пень, пришлось парню бухнуть потому как некрасивых не бывает. То ли дозу не рассчитал, то ли масштаб проблемы был выше питейной стойкости парня, короче, даже после "взаимных ласк" Неймар девушку так как ей хотелось не утешил. А не утешил означает что изнасиловал.
      Вывод. Не ведитесь парни на картинки - целее будут ваши ширинки.)

      1
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      Рейтинг: +3408

      la verdad 3 часа назад

      «После обоюдных ласк» насильно?)))

      1
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      Рейтинг: +47

      FatalMix 3 часа назад

      эта шкура случаем не подзабытая всеми шурыгина?) может опять к малахову хочет

      0
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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 3 часа назад

      Точно, в следующий пацаны будут брать рааспику, "пи.з.да не против".
      :))

      0
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      Рейтинг: +7092

      Cules2013 5 часов назад

      Мужики, вы там с них расписки что-ли берите заранее, видеообращения пусть записывают) А то как-то даже смешно, если честно. Такой дешёвый разводняк всё ещё прокатывает в 2019 году.

      4
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      Рейтинг: +19462

      gol_kak_sokol 6 часов назад

      Теперь если какие-то кошелки не обвиняют тебя в изнасиловании, то значит ты неудавшийся футболист, политик. бизнесмен.

      5
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      Рейтинг: +1121

      Manilov 6 часов назад

      Классический развод богатого и бестолкового Буратино. Ну и да, п...да - штука денежная. Сытая жизнь девке обеспечена. Ток-шоу, журналы, книгу напишет... Всё по старой схеме.

      4
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      Рейтинг: +4796

      prezent2017 7 часов назад

      От б.... нет спасения!

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