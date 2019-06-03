Первый канал покажет матчи России с Сан-Марино и Кипром

Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными России и Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 11 июня. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.
Тремя днями ранее команда Станислава Черчесова сыграет с Сан-Марино. Этот матч, как сообщалось ранее, также будет показан на Первом канале.
- Россия занимает второе место в отборочной группе I, имея на счету три очка.
- Сан-Марино располагается на последней строчке (0 очков), Кипр – на четвертой (3 очка).