Первый канал покажет матчи России с Сан-Марино и Кипром

Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными России и Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 11 июня. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.

Тремя днями ранее команда Станислава Черчесова сыграет с Сан-Марино. Этот матч, как сообщалось ранее, также будет показан на Первом канале.