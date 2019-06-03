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    Первый канал покажет матчи России с Сан-Марино и Кипром

    Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными России и Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 11 июня. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.

    Тремя днями ранее команда Станислава Черчесова сыграет с Сан-Марино. Этот матч, как сообщалось ранее, также будет показан на Первом канале.

    • Россия занимает второе место в отборочной группе I, имея на счету три очка.
    • Сан-Марино располагается на последней строчке (0 очков), Кипр – на четвертой (3 очка).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 22:53
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