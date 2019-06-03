Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Директор «Чертаново» – о разгроме от сборной России: «Не стоит расстраиваться. Мы проиграли пятой команде мира»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал итог товарищеского матча со сборной России (0:6).

    – По счету мы надеялись на лучший результат, он мог быть другим, забей мы пенальти.

    У опытных игроков сборной России мяч отлетает от штанги в ворота, а у нас – в поле. Будем прибавлять и, может быть, когда-нибудь дорастем до их мастерства.

    Думаю, игроки сборной России тоже не в оптимальной форме – они просто сильнее. У нас сегодня не было двух ключевых игроков, но все равно иногда полезно проиграть даже со счетом 0:6.

    Если кто-то из наших футболистов задумался о том, что пятое место ФНЛ – это почти премьер-лига, то их надо тут же остудить. Сейчас из наших футболистов в стартовом составе команд высшего дивизиона могут играть единицы.

    – Был ли матч со сборной педагогическим моментом?

    – В тот момент мы об этом не думали – мы просто понимали, что национальной команде нужно сыграть, все клубы в отпуске, а мы всегда готовы идти навстречу.

    Когда сборная России победит команды Сан-Марино и Кипра, мы будем считать, что приложили к этому руку.

    А футболистам в раздевалке сказал не расстраиваться, они проиграли пятой команде мира.

    • В рейтинге ФИФА от 4 апреля сборная России заняла 46 место.
    • 8 июня команда сыграет с Сан-Марино в рамках отбора Евро-2020. 13 июня состоится матч с Кипром.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2019 20:22
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10979

      ВетеR 4 часа назад

      Победили грозного соперника ))!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3119

      nik55 4 часа назад

      среди стран СНГ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      5ое место и в атаке Дзюба? КВН какой то ..... сгоняли вничью с Испаний на ЧМ , когда уже эти воспоминания закончиться и эти люди спуститься с небес ! Сан Марино и Кипр это команды чуть похуже нашей сборной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2217

      RotBerg > Derzkiy1 3 часа назад

      Как же нытики желчные ****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1921

      paracetamol 4 часа назад

      5/46 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3485

      Lester84 5 часов назад

      5 место по данным Росстата?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Егор Велунов 5 часов назад

      Проверим. Кто сильнее? Пятая команда ФНЛ или сборная Сан-Марино? По численности населения район Чертаново, больше Сан-Марино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19482

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Мог бы добавить: проиграли пятой команде мира и грозе арабов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17271

      Боцман59rus 5 часов назад

      Так подлизать усатому, нужен талант...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      латунный сепаратист 6 часов назад

      блин какая 5 команда .сборная заняла 8 место .надо знать правила подчёта мест.вот такие у нас деректора

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru