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    В тренировке сборной России сегодня участвовали 28 игроков

    Сборная России на базе в Новогорске готовится к двум встречам отборочного раунда Евро-2020.

    В сегодняшней тренировке приняли участие 28 футболистов.

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко присоединится к национальной команде в воскресенье, 2 июня

    Защитник Владислав Игнатьев не сыграет в ближайших матчах из-за повреждения.

    Россияне 8 июня сыграют в Саранске против Сан-Марино, а 11 числа примут в Нижнем Новгороде Кипр.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 1 час назад

      Это 6 очков должно быть.

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