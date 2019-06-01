В тренировке сборной России сегодня участвовали 28 игроков

Это 6 очков должно быть.
Сборная России на базе в Новогорске готовится к двум встречам отборочного раунда Евро-2020.
В сегодняшней тренировке приняли участие 28 футболистов.
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко присоединится к национальной команде в воскресенье, 2 июня
Защитник Владислав Игнатьев не сыграет в ближайших матчах из-за повреждения.
Россияне 8 июня сыграют в Саранске против Сан-Марино, а 11 числа примут в Нижнем Новгороде Кипр.
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— Daria Yurko (@dari_yurko) 1 июня 2019 г.