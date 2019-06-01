В тренировке сборной России сегодня участвовали 28 игроков

Сборная России на базе в Новогорске готовится к двум встречам отборочного раунда Евро-2020.

В сегодняшней тренировке приняли участие 28 футболистов.

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко присоединится к национальной команде в воскресенье, 2 июня

Защитник Владислав Игнатьев не сыграет в ближайших матчах из-за повреждения.

Россияне 8 июня сыграют в Саранске против Сан-Марино, а 11 числа примут в Нижнем Новгороде Кипр.