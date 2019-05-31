Лев: «Уже чувствую себя хорошо, но мне нужно отдохнуть в течение четырех недель»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии.

Сегодня стало известно, что 59-летний специалист попал в больницу по причине нарушения кровообращения из-за падения гантели на грудь на одной из тренировок.

«Я уже хорошо себя чувствую, но мне нужно дать отдых своему телу в течение следующих четырех недель. Я нахожусь в постоянном контакте с моим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь по телефону перед обоими матчами.

Маркус Сорг, Андреас Кепке и Оливер Бирхофф имеют многолетний опыт работы, и мы сможем хорошо пройти эту короткую паузу», – сказал Лев.

В июне немцы проведут два отборочных матча к Евро-2020: 8 числа – на выезде с Белоруссией, а 11-го – на своем поле против Эстонии.

Пока Германия провела только один матч и с тремя очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С.

Лев попал в больницу с нарушением кровообращения из-за упавшей на грудь гантели