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    Лев: «Уже чувствую себя хорошо, но мне нужно отдохнуть в течение четырех недель»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии.

    Сегодня стало известно, что 59-летний специалист попал в больницу по причине нарушения кровообращения из-за падения гантели на грудь на одной из тренировок.

    «Я уже хорошо себя чувствую, но мне нужно дать отдых своему телу в течение следующих четырех недель. Я нахожусь в постоянном контакте с моим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь по телефону перед обоими матчами.

    Маркус Сорг, Андреас Кепке и Оливер Бирхофф имеют многолетний опыт работы, и мы сможем хорошо пройти эту короткую паузу», – сказал Лев.

    • В июне немцы проведут два отборочных матча к Евро-2020: 8 числа – на выезде с Белоруссией, а 11-го – на своем поле против Эстонии.
    • Пока Германия провела только один матч и с тремя очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С.

    Лев попал в больницу с нарушением кровообращения из-за упавшей на грудь гантели

    Источник: Официальный сайт Немецкого футбольного союза

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    31.05.2019 15:43
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