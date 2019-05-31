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    Черчесов – о Кипре и Сан-Марино: «Легкие матчи? Это для вас, кто будет на трибунах в панаме и с кружкой пива»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочным матчаv к Евро-2020 c Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

    – Расширенный состав, много новых ребят. Какое первое впечатление?

    – Он расширенный на одного футболиста. Что касается новеньких, нужно дать им время, потом с ними только пообщаемся. Чтобы они привыкли.

    – Почему играете с «Чертаново»?

    – Нам нужен был соперник, потому что 26-го числа последний день чемпионата. Слишком большой перерыв. Мы могли сыграть между собой, но «Чертаново» дало добро. Это хорошая команда, это правильно для подготовки.

    – Кто-то покинет сборную?

    – Сборную никто не покинет. Игнатьева не стали вызывать, потому что он может быть не готов. А так все будут на сборах. Четыре вратаря – да, немного необычно, конечно. Если бы не дай бог ангина, то нам бы пришлось вратаря с Карибских островов вызывать.

    – Какое состояние у игроков?

    – Ребята и сами говорили, что еще не все закончилось. Все живо тренируются. Сегодня маленькое мини-собрание, чтобы все понимали, что нас ждет. Мы внимательно наблюдаем, кто как готов вне зависимости от имен. Настроение я уже оценил, а состояние поймем, когда получим цифры сегодняшнего теста.

    – Можно сказать, что это самые легкие матчи.

    – Может быть для вас, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива. А нам надо работать. Мы не можем такими категориями все мерять. Нам нужно готовиться правильно к каждому сопернику, мы не можем делить на сложные и легкие.

    После двух туров россияне набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы I.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 14:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      Антон Л 8 часов назад

      Это может в раздевалке сборной можно пива выпить, а на трибуны с пивом не пускают.

      0
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      Рейтинг: +5652

      FanatSerj 22 часа назад

      Правильно говорит, чемп закончился, все уже в Панаме и с пивом, тем более у нас не такая сборная, которая обязана всех обыгрывать, каждую победу надо выгрызать.

      1
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян 31 мая, 15:09

      для болельщиков, как раз, каждый матч эмоциональный. Причем каждый матч. Это футболисты с сухими волосами уходят в раздевалку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Звезда запаса 31 мая, 14:51

      Их нужно в панаме и с кружкой пива обыгрывать.

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