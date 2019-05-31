Черчесов – о Кипре и Сан-Марино: «Легкие матчи? Это для вас, кто будет на трибунах в панаме и с кружкой пива»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочным матчаv к Евро-2020 c Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– Расширенный состав, много новых ребят. Какое первое впечатление?

– Он расширенный на одного футболиста. Что касается новеньких, нужно дать им время, потом с ними только пообщаемся. Чтобы они привыкли.

– Почему играете с «Чертаново»?

– Нам нужен был соперник, потому что 26-го числа последний день чемпионата. Слишком большой перерыв. Мы могли сыграть между собой, но «Чертаново» дало добро. Это хорошая команда, это правильно для подготовки.

– Кто-то покинет сборную?

– Сборную никто не покинет. Игнатьева не стали вызывать, потому что он может быть не готов. А так все будут на сборах. Четыре вратаря – да, немного необычно, конечно. Если бы не дай бог ангина, то нам бы пришлось вратаря с Карибских островов вызывать.

– Какое состояние у игроков?

– Ребята и сами говорили, что еще не все закончилось. Все живо тренируются. Сегодня маленькое мини-собрание, чтобы все понимали, что нас ждет. Мы внимательно наблюдаем, кто как готов вне зависимости от имен. Настроение я уже оценил, а состояние поймем, когда получим цифры сегодняшнего теста.

– Можно сказать, что это самые легкие матчи.

– Может быть для вас, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива. А нам надо работать. Мы не можем такими категориями все мерять. Нам нужно готовиться правильно к каждому сопернику, мы не можем делить на сложные и легкие.

После двух туров россияне набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы I.