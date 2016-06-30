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    Суарес, Кавани, Бентанкур и Годин вошли в завяку Уругвая на Кубок Америки

    Уругвай опубликовал заявку на матчи Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

    Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Мартин Сильва («Либертад»).

    Защитники: Диего Годин , Хосе Хименес (оба – «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Мартин Касерес («Ювентус»), Джованни Гонсалес («Пеньяроль»), Марсело Саракки («РБ Лейпциг»).

    Полузащитники: Диего Лаксальт («Милан»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Федерико Вальверде («Реал»), Николас Лодейро («Сиэтл»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»).

    Нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Хонатан Родригес («Сантос»), Гастон Перейро (ПСВ).

    Источник: Официальный твиттер Уругвая

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    30.05.2019 22:39
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 31 мая, 09:42

      состав чемпионский

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