Суарес, Кавани, Бентанкур и Годин вошли в завяку Уругвая на Кубок Америки

Уругвай опубликовал заявку на матчи Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Мартин Сильва («Либертад»).

Защитники: Диего Годин , Хосе Хименес (оба – «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Мартин Касерес («Ювентус»), Джованни Гонсалес («Пеньяроль»), Марсело Саракки («РБ Лейпциг»).

Полузащитники: Диего Лаксальт («Милан»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Федерико Вальверде («Реал»), Николас Лодейро («Сиэтл»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»).

Нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Хонатан Родригес («Сантос»), Гастон Перейро (ПСВ).