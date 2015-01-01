Дешам огласил заявку сборной Франции на матчи с Боливией, Турцией и Андоррой. Погба, Гризманн и Мбаппе – в составе

Стала известна заявка сборной Франции на отборочные матчи к Евро-2020 против Турции и Андорры, а также товарищескую встречу с Боливией.

Тренерский штаб команды во главе с Дидье Дешамом вызвал 24 футболиста.

Вратари: Альфонсе Ареоля («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Бенжамин Леком («Монпелье»), Майк Мэйньян («Лилль»);

Защитники: Лео Дубуа, Ферлан Менди (оба – «Лион»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Самуэль Умтити («Барселона»), Курт Зума, Люка Динь (оба – «Эвертон»);

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Блейз Матюиди («Ювентус»), Танги Н'Домбеле («Лион»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн, Тома Лемар (оба – «Атлетико»), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).

Сборная Франции сыграет 2 июня с Боливией, 8 июня – с Турцией, 11 июня – с Андоррой.