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    Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в первом матче проиграл «Гронингену»

    Первый матч плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Гронинген»«Витесс» закончился со счетом 2:1.

    В составе хозяев забили нападающий Мимун Махи и защитник Дамир Мемишевич. За команду Леонида Слуцкого отличился защитник Макс Кларк.

    «Утрехт» в параллельном матче обыграл «Хераклес» – 2:0. Ответные встречи состоятся 21-го мая.

    Финал пройдет в формате двух матчей – 24-го и 28-го мая.

    Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы. Первые матчи.

    Гронинген» – Витесс – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Махи, 45+1; 2:0 – Мемишевич, 56 (с пенальти); 2:1 – Кларк, 70.

    Утрехт – Хераклес – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Густафсон, 36 (с пенальти); 0:2 – Дессер, 40.

    Источник: «Бомбардир»

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