Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в первом матче проиграл «Гронингену»

Первый матч плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Гронинген» – «Витесс» закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев забили нападающий Мимун Махи и защитник Дамир Мемишевич. За команду Леонида Слуцкого отличился защитник Макс Кларк.

«Утрехт» в параллельном матче обыграл «Хераклес» – 2:0. Ответные встречи состоятся 21-го мая.

Финал пройдет в формате двух матчей – 24-го и 28-го мая.

Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы. Первые матчи.

Гронинген» – Витесс – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Махи, 45+1; 2:0 – Мемишевич, 56 (с пенальти); 2:1 – Кларк, 70.

Утрехт – Хераклес – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Густафсон, 36 (с пенальти); 0:2 – Дессер, 40.