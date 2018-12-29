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    Джеррард: «Возможно, перееду в Россию. Очень красивая страна; мне нравится, с какой страстью там болеют»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что когда-нибудь переедет в Россию. Англичанину импонирует культура футбольных болельщиков в стране.

    «Россия – очень красивая страна, мне нравится, с какой страстью там люди болеют за своих. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но в настоящий момент я очень рад, что работаю и живу в Глазго.

    Мне нравится посещать Россию, меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране – так что, кто знает, может быть, однажды я перееду к вам», – сказал тренер.

    • Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», в качестве игрока выступал за клуб с 1998 по 2015 год.
    • Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов.
    • «Рейнджерс» в текущем сезоне ШПЛ идет вторым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12830

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Тогда уж точно придётся научиться выпивать водки гораздо больше одной стопочки.

      0
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      Рейтинг: +333

      Frankfurt Am Main 27 минут назад

      Ага особенно в Уфе не поддержка а полный мрак, нет нормальной арены нет акустики, чтобы чувствовать по настоящему что находишся на стадионе.

      0
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      Рейтинг: +4585

      prezent2017 34 минуты назад

      Кстати, неплохо он бродяг поднял. Даже Уфу прошли!

      0
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      Рейтинг: +1185

      РМЗ 39 минут назад

      Ага , особенно на стадионе Краснодар ))) Блин, похороны веселее проходят, чем матчи быков

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      Рейтинг: +3603

      Агасфер > РМЗ 16 минут назад

      Они болеют культурно,как в театре,но с семечками. Не всем же быть спартаковскими хулиганами.

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