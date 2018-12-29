Джеррард: «Возможно, перееду в Россию. Очень красивая страна; мне нравится, с какой страстью там болеют»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что когда-нибудь переедет в Россию. Англичанину импонирует культура футбольных болельщиков в стране.

«Россия – очень красивая страна, мне нравится, с какой страстью там люди болеют за своих. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но в настоящий момент я очень рад, что работаю и живу в Глазго.

Мне нравится посещать Россию, меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране – так что, кто знает, может быть, однажды я перееду к вам», – сказал тренер.