Джеррард: «Возможно, перееду в Россию. Очень красивая страна; мне нравится, с какой страстью там болеют»

Тогда уж точно придётся научиться выпивать водки гораздо больше одной стопочки.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что когда-нибудь переедет в Россию. Англичанину импонирует культура футбольных болельщиков в стране.
«Россия – очень красивая страна, мне нравится, с какой страстью там люди болеют за своих. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но в настоящий момент я очень рад, что работаю и живу в Глазго.
Мне нравится посещать Россию, меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране – так что, кто знает, может быть, однажды я перееду к вам», – сказал тренер.
- Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», в качестве игрока выступал за клуб с 1998 по 2015 год.
- Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов.
- «Рейнджерс» в текущем сезоне ШПЛ идет вторым.