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    Россия примет Казахстан в сентябре в Калининграде

    Матч шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Встреча состоится 9 сентября на одноименном стадионе. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    • После двух туров россияне занимают второе место в турнирной таблице группы I, набрав три очка.
    • В игре второго тура команда Станислава Черчесова победила казахстанцев в гостях со счетом 4:0.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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