Россия примет Казахстан в сентябре в Калининграде

Матч шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Встреча состоится 9 сентября на одноименном стадионе. Начало – в 21:45 по московскому времени.