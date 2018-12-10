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    Ульяновская «Волга» сыграет против «Челябинска» в футболках с Лениным

    Ульяновская «Волга» выпустила специальный комплект формы для матча 20-го тура ПФЛ зоны Урал-Поволжье с «Челябинском».

    Волжане выйдут на игру в футболках с изображением Владимира Ильича Ленина.

    Это связано с тем, что дата первого матча команды из Ульяновска в этом году на домашнем стадионе «Труд» имени Льва Яшина совпадает с днем рождения вождя пролетариата.

    • Встреча «Волга» – «Челябинск» состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • Волжане занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 15 очков.

    Источник: Официальный сайт ПФЛ

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      Борат 23 минуты назад

      20 апреля ДР Гитлера был, но что-то не видел новостей от немецких клубов, чтоб фюрера на футболки наносили. а этот ленин ещё тот душегуб!

      0
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      Рейтинг: +12532

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Креатив прёт изо всех дыр. """""""""""""""******

      0
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      Рейтинг: +1410

      Ubuntu 1 час назад

      И Ленин такой молодой!
      И юный октябрь впереди!
      Молодцы)))

      0
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