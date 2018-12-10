Ульяновская «Волга» сыграет против «Челябинска» в футболках с Лениным

Ульяновская «Волга» выпустила специальный комплект формы для матча 20-го тура ПФЛ зоны Урал-Поволжье с «Челябинском».

Волжане выйдут на игру в футболках с изображением Владимира Ильича Ленина.

Это связано с тем, что дата первого матча команды из Ульяновска в этом году на домашнем стадионе «Труд» имени Льва Яшина совпадает с днем рождения вождя пролетариата.