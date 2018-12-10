Ульяновская «Волга» сыграет против «Челябинска» в футболках с Лениным

20 апреля ДР Гитлера был, но что-то не видел новостей от немецких клубов, чтоб фюрера на футболки наносили. а этот ленин ещё тот душегуб!
Ульяновская «Волга» выпустила специальный комплект формы для матча 20-го тура ПФЛ зоны Урал-Поволжье с «Челябинском».
Волжане выйдут на игру в футболках с изображением Владимира Ильича Ленина.
Это связано с тем, что дата первого матча команды из Ульяновска в этом году на домашнем стадионе «Труд» имени Льва Яшина совпадает с днем рождения вождя пролетариата.
- Встреча «Волга» – «Челябинск» состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
- Волжане занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 15 очков.