Головин – о том, кто из россиян готов переехать в Европу: «Зобнин, Ахметов и Чалов в порядке»

Мне лично больше всего жалко Кучаева. Когда игрок такого таланта начинает мучиться травмами - это очень печально и несправедливо. В концовке прошлого сезона не сомневался, что он сможет заиграть в топ чемпионате. Работоспособность, техника, универсализм и грамотная тактическая подготовка, неплохая физика. По сути всё есть, чтобы заиграть на высоком уровне. Но травмы, похоже, уже ограничили его потенциал. Потенциал же Ахметова видится мне на порядок меньшим. Зобнин по сути уже всё показал, теперь от Спартака зависит, уйдет он или нет. А Чалов сразу выделялся и вполне может стать главным бомбардиром сборной.
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в программе «КраСава» признался, кто, по его мнению, готов к переезду в европейский клуб.
«Точно знаю, кому можно уже уехать. Назову троих: Роман Зобнин, Ильзат Ахметов и Федор Чалов. Я с Ильзатом уже потренировался. Когда смотришь по телевизору, а я смотрю каждую игру ЦСКА, то порой непонятно, а приезжаешь в сборную, потренируешься, сыграешь и тогда уже все проясняется»
Головин: «Правильно сделал, что перешел в «Монако». В «Челси» не дали бы шанса на ошибку»