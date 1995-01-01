Головин – о том, кто из россиян готов переехать в Европу: «Зобнин, Ахметов и Чалов в порядке»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в программе «КраСава» признался, кто, по его мнению, готов к переезду в европейский клуб.

«Точно знаю, кому можно уже уехать. Назову троих: Роман Зобнин, Ильзат Ахметов и Федор Чалов. Я с Ильзатом уже потренировался. Когда смотришь по телевизору, а я смотрю каждую игру ЦСКА, то порой непонятно, а приезжаешь в сборную, потренируешься, сыграешь и тогда уже все проясняется»

Головин: «Правильно сделал, что перешел в «Монако». В «Челси» не дали бы шанса на ошибку»