Головин: «Правильно сделал, что перешел в «Монако». В «Челси» не дали бы шанса на ошибку»

Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему летом выбрал клуб из Лиги 1. Вторым претендентом на игрока, согласно информации СМИ, был «Челси».

«Почему-то для себя решил, что нужно сначала адаптироваться. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре.

Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси», все было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого», – считает футболист.