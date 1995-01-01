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    Головин: «Правильно сделал, что перешел в «Монако». В «Челси» не дали бы шанса на ошибку»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему летом выбрал клуб из Лиги 1. Вторым претендентом на игрока, согласно информации СМИ, был «Челси».

    «Почему-то для себя решил, что нужно сначала адаптироваться. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре.

    Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси», все было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого», – считает футболист.

    • Головина купили за 30 миллионов евро.
    • Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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