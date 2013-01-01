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    Гвардиола – о четырех трофеях в сезоне: «Если никому это не удавалось, то почему у нас это должно получиться?»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат полуфинального матча Кубка Англии против «Брайтона» (1:0).

    «Это был полуфинал. «Брайтон» – команда, которая играет в очень оборонительный футбол. Мы знали, что стандарты были очень важны. Мы допустили довольно много стандартов, но была только одна опасная ситуация.

    Мое мнение таково: если никому это не удавалось [выиграть четыре трофея], то почему у нас должно это получиться? Почти невозможно достичь всего, это правда. Наших болельщиков на финале будет больше. Мы теряем игроков в каждом матче, но мы попытаемся победить.

    Я рад быть в финале. Мы продлили свой сезон еще на одну неделю и рады этому», – сказал Гвардиола.

    «Сити» может выиграть четыре трофея в этом сезоне и стать первой английской командой, которая достигнет такого результата. Команда Гвардиолы уже выиграла Кубок лиги.

    • В 1/4 финала ЛЧ «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».
    • В финале Кубка Англии – с победителем пары «Уотфорд» – «Вулверхэмптон».
    • В АПЛ команда занимает вторую строчку с 80 очками (на первом месте идет «Ливерпуль» с 82 очками).

    Источник: BBC

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