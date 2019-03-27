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    Куртуа: «Азар спросил, почему я не упал после удара Дзюбы. Я не знал, что так можно – я же не нападающий»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал об эпизоде в матче с командой России (3:1) в дебютном матче отборочного цикла на чемпионат Европы-2020.

    На 16-й минуте полузащитник Денис Черышев отправил мяч в пустые ворота Куртуа, который потерял его после прессинга нападающего Артема Дзюбы.

    «Их игрок (о Дзюбе – прим. «Бомбардира») ударил меня локтем, но я не стал выпрашивать фол, потому что это не в моем стиле. Потом Эден Азар спросил, почему я не упал на газон и не протестовал в адрес арбитра. Я даже не знал, что так можно – я же не нападающий.

    Тренер сказал, что нужно быть сильным, чтобы пережить такую ошибку. Но я очень уверен в себе», – Marca цитирует футболиста «Реала».

    • В матче 2-го тура бельгийцы обыграли сборную Кипра со счетом 2:0.
    • Бронзовые призеры ЧМ-2018 возглавляют отборочную группу I.
    • Следующие матчи квалификации состоятся в июне.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +399

      sergeIKAZ 7 минут назад

      Ну, допустим, локтя там не было...

      0
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      Рейтинг: +1000

      exreporter 18 минут назад

      да.. с такой зарплатой он переживет эту ошибку

      0
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