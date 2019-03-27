Куртуа: «Азар спросил, почему я не упал после удара Дзюбы. Я не знал, что так можно – я же не нападающий»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал об эпизоде в матче с командой России (3:1) в дебютном матче отборочного цикла на чемпионат Европы-2020.

На 16-й минуте полузащитник Денис Черышев отправил мяч в пустые ворота Куртуа, который потерял его после прессинга нападающего Артема Дзюбы.

«Их игрок (о Дзюбе – прим. «Бомбардира») ударил меня локтем, но я не стал выпрашивать фол, потому что это не в моем стиле. Потом Эден Азар спросил, почему я не упал на газон и не протестовал в адрес арбитра. Я даже не знал, что так можно – я же не нападающий.

Тренер сказал, что нужно быть сильным, чтобы пережить такую ошибку. Но я очень уверен в себе», – Marca цитирует футболиста «Реала».