Манчини: «Здорово, что игроки правильно настроились на соперника»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над сборной Лихтенштейна (6:0) в рамках отбора Евро-2020.

«Очень здорово, что мы правильно отнеслись к сопернику. Мы понимали, что обыграем Лихтенштейн, но было важно сохранять концентрацию и забить как можно больше голов.

Радует, что мы создали столько моментов. Надеюсь, что наши дебютанты еще долго будут выступать за сборную. Это будет действительно приятно.

Июньские матчи против Боснии и Греции, скорее всего, будут играть ключевую роль в группе», – заявил Манчини.