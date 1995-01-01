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    Манчини: «Здорово, что игроки правильно настроились на соперника»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над сборной Лихтенштейна (6:0) в рамках отбора Евро-2020.

    «Очень здорово, что мы правильно отнеслись к сопернику. Мы понимали, что обыграем Лихтенштейн, но было важно сохранять концентрацию и забить как можно больше голов.

    Радует, что мы создали столько моментов. Надеюсь, что наши дебютанты еще долго будут выступать за сборную. Это будет действительно приятно.

    Июньские матчи против Боснии и Греции, скорее всего, будут играть ключевую роль в группе», – заявил Манчини.

    • Манчини возглавляет сборную Италии с мая прошлого года.
    • В первом туре итальянцы обыграли финнов (2:0).

    Источник: Football Italia

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