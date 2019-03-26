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    Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.

    «Несмотря на вынужденное отсутствие главного тренера, мы хорошо подготовились к матчу. Сложная ситуация, когда команда сопереживает главному тренеру, у которого случились личные проблемы. Посвящаем эту победу Луису Энрике и его семье. Мы сделали то, что должны были сделать. Все в нашей команде являются частью большой семьи, и каждый сопереживает личным проблемам другого», – заявил игрок.

    • Испания, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F.
    • Мальта опустилась на четвертое место.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +904

      Александр52 1 час назад

      Молодцы испанцы, так и должно быть, всегда и везде.

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