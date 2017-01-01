Отбор ЧЕ-2020. Италия забила 6 голов Лихтенштейну, Греция ушла от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

Завершились два матча второго тура отбора Евро-2020 в группе J.
Италия разгромила Лихтенштейн со счетом 6:0. Дубль в активе Фабио Квальяреллы, по голу забили Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кен и Леонардо Паволетти.
Босния и Герцеговина не сумела удержать победу над Грецией – ничья 2:2.
Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 2-й тур
Италия – Лихтенштейн – 6:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Сенси, 17; 2:0 – Верратти, 32; 3:0 – Квальярелла (с пенальти), 35; 4:0 – Квальярелла (с пенальти), 45; 5:0 – Кен, 69; 6:0 – Паволетти, 76.
Босния и Герцеговина – Греция – 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Вишча, 10; 2:0 – Пьянич, 15; 2:1 – Фортунис (с пенальти), 64; 2:2 – Коловос, 85.