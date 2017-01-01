Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Отбор ЧЕ-2020. Италия забила 6 голов Лихтенштейну, Греция ушла от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

    Завершились два матча второго тура отбора Евро-2020 в группе J.

    Италия разгромила Лихтенштейн со счетом 6:0. Дубль в активе Фабио Квальяреллы, по голу забили Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кен и Леонардо Паволетти.

    Босния и Герцеговина не сумела удержать победу над Грецией – ничья 2:2.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 2-й тур

    Италия – Лихтенштейн – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Сенси, 17; 2:0 – Верратти, 32; 3:0 – Квальярелла (с пенальти), 35; 4:0 – Квальярелла (с пенальти), 45; 5:0 – Кен, 69; 6:0 – Паволетти, 76.

    Босния и Герцеговина – Греция – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вишча, 10; 2:0 – Пьянич, 15; 2:1 – Фортунис (с пенальти), 64; 2:2 – Коловос, 85.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru